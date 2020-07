Horizon Zero Dawn: da quanto tempo è in sviluppo la versione PC?

Quest'anno Sony ha deciso di allargare il pubblico di alcune delle sue esclusive di punta, Death Stranding e Horizon Zero Dawn, portandole su PC. I due giochi, accomunati dal Decima Engine, verranno pubblicati nel corso di quest'estate, il primo il 14 luglio e il secondo il 7 agosto.

La data di lancio di Horizon Zero Dawn è stata annunciata pochi giorni fa con un trailer che ne ha anche sciorinato le principali caratteristiche tecniche esclusive. Da quanto tempo Sony stava pianificando il lancio su PC dell'avventura di Aloy? Analizzando i movimenti del database di Steam, un utente molto curioso s'è reso conto che, come facilmente immaginabile, si è trattata di un'operazione ben pianificata e certamente non messa in piedi nel giro di un paio di mesi. Il debutto di Horizon Zero Dawn sui server di Steam è infatti datato 29 agosto 2019, ovvero quasi un anno prima del lancio fissato per il 7 agosto 2020 e molto tempo prima dell'annuncio effettuato il 10 marzo.

Lo sviluppo è cominciato sicuramente prima di quella data, anche se è davvero difficile stimare le tempistiche. Fatto sta che dal 29 agosto 2019 i file di Horizon Zero Dawn sono stato aggiornati 262 volte, e potrebbero subire altre modifiche nelle prossime settimane. Death Stranding è invece stato caricato su Steam più di due mesi dopo, il 5 novembre 2019, ma nel frattempo ha subito molte più modifiche, ben 693. È possibile che Horizon Zero Dawn abbia raggiunto i server in uno stato di sviluppo più avanzato.

Una domanda, adesso, sorge spontanea. Ci sono altri giochi Sony PlayStation nascosti nel database di Steam? Gli utenti hanno già cominciato la "caccia".