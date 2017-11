Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds durerà almeno 15 ore

The Frozen Wilds sarà disponibile al download a partire dal 7 novembre 2017. Ieri Guerrilla Games ha pubblicato una serie di nuovi screenshot visibili in 4K.

Abbiamo anche scoperto che verrà riproposto l'albero della abilità che abbiamo già imparato a conoscere nel titolo principale, con l'aggiunta di una nuova categoria: Traveller , viaggiatore. Grazie ad una delle nuove abilità sarà possibile, ad esempio, trasformare gli oggetti in frammenti metallici senza passare necessariamente da un venditore, mentre un'altra consentirà ad Aloy di spiccare un salto dalla sua cavalcatura per poi atterrare sul nemico infliggendo un gran quantitativo di danni.

Secondo quanto riportato, l'espansione offrirà almeno 15 ore di gameplay, una durata senz'altro consistente per un contenuto aggiuntivo che, siamo sicuri, riuscirà a soddisfare i fan del gioco. Cosa ne pensate?

