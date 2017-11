Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds: disponibile la nuova patch di bilanciamento

ha appena reso disponibile l'update 1.42 diche mira a risolvere alcuni problemi di bilanciamento segnalati dai giocatori che in questi primi giorni di commercializzazione si sono già lanciati alla scoperta della nuova avventura di Aloy.

La patch include anche una serie di "miglioramenti generali" non specificati dal team, che probabilmente fanno riferimento alle prestazioni dell'espansione. Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds è adesso disponibile su Playstation 4 al prezzo di 19.99 euro. Sulle pagine di Everyeye il nostro Giuseppe Arace ha premiato il gioco con un 8 pieno, parlando di una "narrativa non certo indimenticabile", ma di "una direzione artistica stratosferica e una mole contenutistica di tutto rispetto".