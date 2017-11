Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds Guida: come prepararsi per la nuova avventura

è disponibile a partire da oggi su, permettendo ai giocatori di vivere una nuova avventura nei panni di Aloy. In questa mini-guida vogliamo spiegarvi come iniziare a giocare con l'espansione, tenendo conto dei progressi che avete raggiunto nel gioco principale.

Dal momento che le indicazioni fornite in-game non sono particolarmente chiare, abbiamo deciso di fornirvi tutte le istruzioni necessarie per iniziare a giocare con The Frozen Wilds. Per prima cosa, naturalmente, dovrete essere in possesso di Horizon Zero Dawn: ecco gli step da seguire per muovere i primi passi nella nuova espansione.

Installate il DLC e le patch

Banalmente, la prima cosa da fare è acquistare il DLC dal PlayStation Store e installarlo sulla vostra console. Assicuratevi inoltre di scaricare tutte le patch disponibili, in modo da prepararvi all'avvio del gioco.

Progredite oltre Il Ventre della Montagna

The Frozen Wilds non sarà disponibile se prima non sarete in grado di abbandonare l'area iniziale di Horizon Zero Dawn. Se disponete di un salvataggio abbastanza avanzato, vi basterà semplicemente caricalo. Se invece state iniziando una nuova avventura nel gioco principale, allora avrete bisogno di completare Il Ventre della Montagna. Da questo momento in poi sarete liberi di esplorare tutta la mappa.

Viaggate a Nord per trovare il passaggio attraverso Lo Squarcio

Una volta che sarete in grado di spostarvi liberamente per la mappa, viaggiate verso nord-est per trovare il passaggio attraverso Lo Squarcio, la nuova regione in cui è ambientato The Frozen Wilds. Arrivati a destinazione, incontrerete un NPC chiamato Yariki e otterrete una side quest intitolata Nelle Terre Gelide, la prima missione del DLC. Questo vi permetterà di esplorare Lo Squarcio, interagendo con i personaggi che lo popolano e raccogliendo eventualmente le altre missioni secondarie.

Riprendete confidenza con in controlli e il sistema di combattimento

Se non giocate a Horizon Zero Dawn da qualche tempo, prima di iniziare la nuova avventura di Aloy potreste rispolverare i controlli e il sistema di combattimento, in modo da prepararvi al meglio per The Frozen Wilds. Una buona idea potrebbe essere quella di tornare nei Terreni di Caccia a Nora e imbattervi in qualche scontro, senza dimenticare di dare un'occhiata alle descrizioni dei vostri archi e delle vostre armi.

Per saperne di più su Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds, vi rimandiamo alla nostra Video Recensione del nuovo DLC di Guerrilla Games.