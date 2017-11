Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds: il nuovo trailer presenta lo Scorcher

hanno pubblicato un nuovo trailer di, incentrato su una creatura inedita che incontreremo nel corso dell'avventura, ovvero il temibile

Questa potente creatura può sputare fuoco dalla bocca, mettendo in seria difficoltà Aloy, in quanto il raggio d'azione della fiamma appare davvero molto esteso. Potete conoscere meglio lo Scorcher nel trailer pubblicato in calce alla notizia, ricordiamo che recentemente abbiamo visto da vicino The Frozen Wilds durante la Games Week di Parigi, maggiori dettagli nella nostra anteprima.

The Frozen Wilds sarà disponibile dal 7 novembre in formato digitale e dal 6 dicembre come parte del pacchetto Horizon Zero Dawn Complete Edition.