Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds torna a mostrarsi nel trailer di lancio

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds sarà disponibile a partire da domani, ma già nelle ultime ore sono arrivati i primi voti (positivi) della stampa internazionale, senza dimenticare naturalmente la nostra Video Recensione del nuovo DLC di Guerrilla Games .

La nuova avventura sarà ambientata in una terra di confine coabitata dai Carja e dai Banuk , un territorio ostile in cui Aloy dovrà muoversi con cautela mentre cercherà di interagire con i vari personaggi che lo popolano. Parlando delle meccaniche vere e proprie, invece, troviamo nuove modalità di interazione con i robot e un armamentario ulteriormente espanso, nuove abilità, armi inedite e una serie di modifiche apportate al bilanciamento degli scontri.

hanno pubblicato il trailer di lancio di, la nuova espansione diin arrivo suil 7 novembre. Il filmato getta uno sguardo ravvicinato sull'ambientazione e sui protagonisti del DLC: lo trovate in cima.

Altri contenuti per Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds