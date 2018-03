Horizon Zero Dawn trae ispirazione da racconti biblici come Ben-Hur e I Dieci Comandamenti

Pochi giorni fa,ha rivelato cheha raggiunto la ragguardevole cifra di 7,6 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Per festeggiare,ha organizzato una sessione AMA su Reddit alla quale hanno partecipato l'interprete di Aloy,, e il Lead Writer

I due hanno svelato diversi retroscena sullo sviluppo del gioco. Lo scrittore, in particolare, ha rivelato che tra le fonti di ispirazione della storia principale ci sono anche alcuni racconti biblici, come Ben-Hur e I Dieci Comandamenti.

"Avevamo molte fonti di ispirazioni, ma due in particolare vi sorprenderanno. Per la storia principale, ci siamo ispirati ad alcuni racconti biblici come Ben-Hur e I Dieci Comandamenti. Aloy non è religiosa in modo specifico, ma abbiamo trovato dei paralleli tra la storia che volevamo raccontare e le gesta di quegli eroi epici. Per Frozen Wilds, invece, ci siamo ispirati a un film del 2010. Riuscite ad indovinare quale?"

Secondo voi di quale pellicola sta parlando? McCaw ha poi svelato che inizialmente era prevista una quest che avrebbe condotto Aloy all'interno del territorio Oseram. La missione è poi stata scartata dal gioco finale, ma sarebbe stata molto interessante poiché la società degli Oseram è di tipo patriarcale. L'arrivo di un'eroina donna, forte e indipendente, avrebbe senz'altro mescolato le carte in gioco e dato a vita a situazioni particolari.

Vi ricordiamo che Horizon: Zero Dawn è disponibile esclusivamente per PlayStation 4, con pieno supporto a PlayStation 4 Pro. The Frozen Wilds è stata pubblicata lo scorso mese di novembre, e rappresenta la prima e unica espansione del gioco. Per altre curiosità, vi consigliamo di leggere l'intero AMA su Reddit.