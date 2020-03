Horizon Zero Dawn, tre anni di Aloy: Sony festeggia con i migliori scatti su PS4!

Poco tempo fa, il team di Guerrilla Games ha celebrato il terzo anniversario di Horizon: Zero Dawn, il cui debutto su PlayStation 4 risale ormai al 28 febbraio 2017.

Per festeggiare ulteriormente la ricorrenza, Sony ha deciso di dedicare interamente l'ultima edizione di Share of the Week all'apprezzata produzione. Il periodico contest di fotografia in-game indirizzato ai giocatori attivi su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro ha dunque visto l'attenzione degli utenti più artistici concentrarsi su Aloy e sull'affascinante mondo virtuale che fa da cornice alle sue avventure. Come di consueto, il team PlayStation ha realizzato una selezione degli scatti giudicati migliori: questi ultimi sono stati dunque condivisi sui molteplici account social collegati al colosso videoludico.



Nello specifico, si tratta di sei istantanee, che immortalano la protagonista in contesti molto diversi tra loro. Da ritratti più intimi a scene di lotta, passando per la contemplazione di suggestivi paesaggi, la selezione operata ha dato origine ad una galleria di immagini alquanto interessante. Direttamente in calce a questa news potete trovare le creazioni dei giocatori vincitori: cosa ve ne pare, vi piacciono?



Ad oggi, da Guerrilla Games non è giunto alcun annuncio ufficiale in merito ad un possibile sequel del gioco. Nonostante ciò, sono molte le voci di corridoio in merito: tra le più recenti, la possibile presenza di un comparto multiplayer in Horizon: Zero Dawn 2.