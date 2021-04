Horizon Zero Dawn: dove trovare tutti i Fiori di Metallo

Tra i vari collezionabili che potete scovare e raccogliere in Horizon Zero Dawn c’è una categoria particolarmente misteriosa, quella dei cosiddetti Fiori di Metallo. Seguiteci in questa guida per scoprire dove è possibile trovare tutti i Fiori che compongono il set.

Questi strani oggetti metallici dall’aspetto tecnologico, che si trovano sempre circondati da una serie di fiori disposti a forma di triangolo, hanno iniziato ad incuriosire e insospettire i giocatori fin dalle prime volte in cui sono stati avvistati all’interno del mondo esplorato da Aloy, e sono tutt’ora oggetto di diverse ipotesi e speculazioni. Ecco dove trovarli tutti, in modo da completare il set di sei e rivenderlo ai mercanti; per facilitarvi il compito, una volta che sarete giunti nelle zone indicate potete attivare la modalità Concentrazione e cercare di localizzare le icone viola, le quali indicano i collezionabili:

Nei pressi del dungeon Rovine : tornate all’inizio del dungeon, ed esplorate la zona che troverete alla vostra sinistra: potrete notare il Fiore di Metallo vicino una serie di stalattiti e stalagmiti.

: tornate all’inizio del dungeon, ed esplorate la zona che troverete alla vostra sinistra: potrete notare il Fiore di Metallo vicino una serie di stalattiti e stalagmiti. Nei pressi delle rovine del Bunker : entrate all’interno del Bunker, dirigetevi verso sinistra e controllate in una zona vicino alla stanza dove è nascosta l' Antica Armeria ; troverete qui questo Fiore di Metallo.

: entrate all’interno del Bunker, dirigetevi verso sinistra e controllate in una zona vicino alla stanza dove è nascosta l' ; troverete qui questo Fiore di Metallo. Nei pressi di Luce Solitaria : controllate sotto al ponte, sulla riva del fiume, per trovare il terzo Fiore di Metallo.

: controllate sotto al ponte, sulla riva del fiume, per trovare il terzo Fiore di Metallo. Nei pressi di Sun's Climb : la missione L'Onore del Caduto vi porterà in questo luogo: cercate una parete che è possibile scalare, ed arrampicatevi fino alla sua sommità. Una volta giunti in cima, troverete il Fiore di Metallo che state cercando..

: la missione vi porterà in questo luogo: cercate una parete che è possibile scalare, ed arrampicatevi fino alla sua sommità. Una volta giunti in cima, troverete il Fiore di Metallo che state cercando.. A sud di Estate : sulla sommità di una piattaforma.

: sulla sommità di una piattaforma. A sud-ovest di Dimmed Bones: seguite la strada che porta alle rovine ed andate a sud

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per trovare tutti i Recipienti Antichi. Su Everyeye.it trovate anche la guida con i trucchi di Horizon Zero Dawn pensata per i nuovi giocatori che si sono da poco avvicinati all'avventura di Aloy.