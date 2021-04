Horizon Zero Dawn: dove trovare tutti i recipienti antichi

Come ogni titolo open world che si rispetti, anche il mondo di Horizon Zero Dawn è ricco di segreti da scoprire e oggetti collezionabili da raccogliere. Se anche voi bramate il platino, o semplicemente volete vedere tutto quello che il gioco ha da offrire, continuate a leggere questa guida.

Tutti i recipienti possono essere trovati scavando in corrispondenza di alcuni cumuli di macerie, individuabili grazie all’attivazione della Concentrazione quando sarete nelle loro circostanze. Allo stesso modo di quanto accade per tutti gli altri collezionabili, anche i Recipienti Antichi fanno parte di un set, che se completato può essere venduto ad un mercante in cambio di frammenti di metallo e altri oggetti, oltre a conferire un trofeo fondamentale per ottenere l’eventuale platino.

Recipiente Archi

Dalla Sete del Diavolo, indicata sulla mappa con l’icona di un palazzo diroccato, prendete il sentiero che si dirige verso sud, fin quando non raggiungerete i resti di un ponte ormai completamente distrutto. Attraversate il fiume e svoltate verso destra, dopodiché proseguite dritti finché non noterete il cumulo di macerie: interagite con esso e troverete il primo recipiente.

Recipiente Wayfarers

Questo recipiente si trova nella zona compresa tra l’accampamento Sete del Diavolo, a nord, e il Collolungo presente in quell’area, a sud: percorrendo il sentiero proveniente dall’accampamento, incontrerete un fiumiciattolo. Proseguite costeggiandolo, finché alla vostra sinistra non noterete alcuni resti di ringhiere metalliche arrugginite e cartelli stradali: qui troverete il cumulo di detriti che nasconde il recipiente.

Recipiente U-Fly

Il Recipiente U-Fly si trova poco a ovest dell’accampamento dei banditi Sete del Diavolo: da qui vi basterà uscire e dirigervi verso il ponte, per poi svoltare verso sinistra: attivando la Concentrazione non vi sarà difficile trovare l’icona viola che caratterizza l’ubicazione del cumulo di macerie in cui troverete il recipiente.

Recipiente KZ

Questo recipiente può essere recuperata nell’area ad est del Calderone Sigma, all’interno della zona di caccia dei Cervaviti vicino al falò. Partendo da quest’ultimo, dirigetevi verso est per alcuni metri, e sarete in grado di rintracciare il recipiente analizzando l’ambiente circostante con la Concentrazione.

Recipiente USRC

Dopo aver recuperato il Recipiente precedente, dirigetevi verso la zona di caccia delle macchine Cornalunghe, dopodichè spostatevi verso est in direzione del falò, nei cui pressi troverete una serie di palazzi semidistrutti. Nelle vicinanze del più alto di questi troverete il cumulo di macerie che nasconde il recipiente USRC.

Recipiente Miriam

Potrete ottenere questo Recipiente in due modi differenti: percorrendo tutto il sentiero che parte dal Recipiente precedente e svoltando a sinistra in direzione dell’accampamento (in questo caso lo troverete all’interno di un cumulo di macerie); oppure durante la missione Vendetta, quando, dopo aver sconfitto tutte le macchine, potrete saccheggiarne i cadaveri per trovarlo.

Recipiente Fard

Per trovare questo Recipiente dovrete dirigervi verso ovest partendo dalla città in cui incontrerete Ligan per la missione A Caccia Per La Loggia; una volta raggiunta l’area boschiva vicina alla zona di caccia dei Manticeri noterete un falò: prendete il sentiero alla sua sinistra e troverete i soliti detriti vicino ad una piccola costruzione in mattoni.

Recipiente Jomei

Il Recipiente Jomei può essere recuperato solamente durante la missione Il Campo Dei Caduti, seguendo le tracce di Ersa: lo troverete vicino allo scheletro di una grossa costruzione in metallo.

Recipiente Odissea

Dopo aver liberato il sito di scavo all’interno della Città del Sole, avrete la possibilità di cercare il Recipiente al centro della zona in cui si dovevano combattere i due Corruttori.

Recipiente Sterling-Malkeet

Questo Recipiente può essere ritrovato all’interno dell’accampamento dei banditi chiamato Forno Distrutto: dovrete sconfiggere tutti i nemici che occupano il campo e liberarlo, dopodiché cercate vicino al falò per recuperare il Recipiente.

Recipiente Metallurgico

Partendo dal precedente accampamento di Forno Distrutto, imboccate il sentiero che conduce verso nord e percorretelo tutto fino a raggiungere un altro falò. Una volta arrivati qui, proseguite per pochi metri e troverete il cumulo di macerie nei pressi del palazzo distrutto.

Recipiente Thunderheads

Proseguite, a partire dal falò vicino al Recipiente Metallurgico, sempre verso nord, e inoltratevi nel paesaggio innovato finché non raggiungerete un secondo sito di scavo. Una volta all’interno, esplorate la zona e utilizzate la Concentrazione per individuare l’ultimo collezionabile della serie dei Recipienti.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida di Horizon Zero Dawn pensata per coloro che si sono avvicinati solo ora all'avventura di Aloy.