Horizon Zero Dawn: le ultime patch PC merito di Nixxes Software, Guerrilla ringrazia

In tempi recenti, Horizon Zero Dawn per PC ha ricevuto il supporto a NVIDIA DLSS, perfezionando ulteriormente la sua resa visiva. Una mossa indubbiamente gradita per tutti i possessori del gioco in versione PC, che possono così godersi ora la prima avventura di Aloy al massimo della qualità grafica.

Tramite Guerrilla Games, autori del gioco, veniamo a scoprire che il merito di questa patch e dell'ultima disponibile dal 16 dicembre 2021, che risolve alcuni problemi di crash rendendo il gioco tecnicamente più stabile va attribuito anche a Nixxes Software, che ha dato il suo contributo per migliorare l'edizione per mouse e tastiera dell'apprezzato Action/Adventure dello studio olandese. "Un enorme ringraziamento ai nostri amici di Nixxes Software, che hanno aiutato i nostri team con le recenti patch per PC", si legge in un post pubblicato su Twitter da Guerrilla, volto ad annunciare la disponibilità della patch 1.11.1.

Il coinvolgimento della software house, entrata durante l'estate 2021 nella scuderia PlayStation Studios, non deve alla fine sorprendere: Nixxes Software si occuperà di convertire su PC i giochi PlayStation, e dunque è comprensibile vederla coinvolta non solo nella realizzazione delle versioni PC dei titoli esclusivi PS4 e PS5, ma anche dei relativi aggiornamenti volti a rendere i titoli Sony sempre più godibili anche in quest'altra veste.