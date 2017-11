Horizon Zero Dawn: l'ultimo update ha migliorato la fisica dell'acqua

L'ultima patch di, pubblicata recentemente in vista dell'arrivo dell'espansione, oltre a sistemare alcuni dei bug segnalati dalla community, migliora la fisica dell'acqua.

Come potete osservare nel breve filmato in apertura, adesso l'acqua reagisce al movimento di Aloy (cosa che prima non accadeva), contribuendo a rendere la scena ancora più immersiva. Un'aggiunta che sicuramente sarà gradita a molti giocatori e che va a risolvere una delle poche pecche tecniche presenti nella produzione. Ricordiamo ai lettori di Everyeye che ormai Horizon Zero Dawn The frozen Wilds è alle porte: la prima e unica espansione dell'RPG di Guerrilla sarà disponibile a partire dal 7 novembre e, a quanto pare, durerà almeno 15 ore.