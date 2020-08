Horizon Zero Dawn: primo update su PC, ecco tutte le novità

La prima settimana di Horizon Zero Dawn su PC non è stata delle migliori e sono stati in parecchi gli utenti che hanno lamentato problematiche più o meno gravi. Fortunatamente il team di sviluppo si è messo subito al lavoro per sistemare questi difetti e nel corso del pomeriggio ha pubblicato il primo aggiornamento su Steam ed Epic Games Store.

La patch in questione punta a risolvere buona parte dei problemi riscontrati dai giocatori, tra i quali troviamo:

Sistemati i crash all'avvio causati dall'interfaccia utente di Steam, non inizializzata correttamente al lancio dell'eseguibile del gioco

Risolto il problema per il quale Concentrazione e altre abilità legate al rallentamento del tempo non funzionavano correttamente per tutti

D'ora in poi anche i giocatori con nickname contenenti caratteri speciali possono salvare correttamente e catturare screenshot nella Modalità Foto

Purtroppo Guerrilla non ha ancora risolto del tutto altre problematiche e, per correttezza, ha segnalato ai propri utenti la lista dei problemi noti e ancora da risolvere con futuri aggiornamenti:

Problemi di crash all'avvio, solo parzialmente risolti dalla patch 1.01

Problemi di freeze temporanei legati alle GPU

Problemi con opzioni grafiche come il filtro anisotropico, la risoluzione e l'HDR

Problemi di prestazioni con modelli specifici di schede video

Pare inoltre che l'aggiornamento pubblicato oggi implementi una versione avanzata dello strumento di diagnostica già presente nel gioco dal lancio e grazie al quale il team di sviluppo potrà raccogliere dati più precisi per velocizzare i tempi di pubblicazione di un'ulteriore patch.

