Horizon Zero Dawn per PC è un successo: lancio paragonabile a The Witcher 3

La versione PC di Horizon Zero Dawn: Complete Edition si è rivelata un successo. Nel suo ultimo report, SuperData (agenzia di ricerca facente capo a Nielsen) ha rivelato che nel mese di lancio (agosto 2020) l'open world di Guerrilla ha venduto ben 716 mila copie digitali attraverso le piattaforme Steam ed Epic Games Store.

Per aiutarci ad inquadrarlo per bene, Nielsen ha aggiunto che si tratta di un dato grande "quasi quanto" quello fatto registrare da The Witcher 3: Wild Hunt nel suo mese di debutto (maggio 2015) e significativamente superiore ai risultati conseguiti da Assassin's Creed Odyssey nell'ottobre del 2018. Horizon Zero Dawn Complete Edition ha fatto anche meglio di Death Stranding, che lo ha preceduto a luglio 2020 piazzando 477 mila copie al lancio.

Insomma, sembra che Sony abbia di che festeggiare, e per questo motivo non dovrebbero affatto stupire le parole dei dirigenti PlayStation, che nell'ultimo report finanziario hanno espresso chiaramente la volontà di portare altre esclusive Sony su PC in futuro. Resta solo da capire a quale toccherà la prossima volta. Secondo voi?