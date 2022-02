Horizon Zero Dawn ha venduto 20 milioni di copie dal lancio

In contemporanea con la pubblicazione del nuovo Cinematic Trailer di Horizon Forbidden West, Guerrilla ha annunciato i dati di vendita aggiornati di Horizon Zero Dawn, primo episodio della serie.

Lo studio fa sapere che i giocatori hanno speso oltre un miliardo di ore in-game, inoltre scopriamo che Horizon Zero Dawn ha venduto oltre venti milioni di copie in tutto il mondo su PlayStation 4 e PC dal 2017 ad oggi, dato aggiornato al 28 novembre 2021.

L'avventura di Aloy ha conquistato il pubblico PlayStation ed i giocatori PC posizionandosi al vertice dei giochi PlayStation Studios più venduti degli ultimi anni insieme a God of War di Santa Monica Studio e Marvel's Spider-Man di Insomniac Games. Un bel riconoscimento per Guerrilla, Horizon può contare su una fanbase estremamente numerosa e sicuramente questo si ripercuoterà in positivo sulle vendite del sequel di imminente arrivo.

Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5, nessuna notizia riguardo un possibile debutto del gioco su piattaforma PC anche se la sempre maggior apertura di Sony verso questo mondo ci porta a pensare che nel prossimo futuro l'avventura di Aloy arriverà anche su Personal Computer, ma si tratta come detto solamente di un pensiero e non ci sono ancora conferme in merito.