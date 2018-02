Horizon Zero Dawn ha venduto 7.6 milioni di copie dal lancio

ha annunciato cheha venduto 7.6 milioni di copie in tutto il mondo dal lancio, avvenuto il 28 febbraio 2017 in Nord America e il primo marzo successivo in Europa.

Horizon Zero Dawn è ad oggi il nuovo franchise first party più venduto in assoluto su PlayStation 4, l'avventura di Aloy ha ricevuto una calorosa accoglienz da parte del pubblico e della stampa specializzata.



Guerrilla Games ha ringraziato tutti per questo incredibile successo, la compagnia lavorerà ora per sviluppare ulteriormente il franchise, come già fatto lo scorso mese di novembre con l'espansione The Frozen Wilds. Ricordiamo che a partire da oggi è disponibile la nuova quest di Horizon Zero Dawn in Monster Hunter World.