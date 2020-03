Horizon Zero Dawn: la versione PC non godrà del supporto al FOV Slider

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale della versione PC di Horizon Zero Dawn, emergono nuovi dettagli sulle sue caratteristiche e, nello specifico, sull'assenza di una funzionalità molto richiesta.

Pare infatti che Horizon Zero Dawn non godrà del supporto al FOV Slider su PC e a confermarlo è stata una sviluppatrice di Guerrilla sui forum di Steam:

"Aggiungeremo numerose opzioni per la personalizzazione delle impostazioni di Horizon Zero Dawn su PC, ma riteniamo che modificare il field of view possa compromettere l'esperienza dal punto di vista visivo, quindi non introdurremo questa opzione."

Non trattandosi di un gioco competitivo online non si tratta di una grave mancanza, sebbene siano in molti gli utenti che apprezzano modificare tale parametro anche nei titoli single player. In ogni caso tra le funzionalità confermate dagli sviluppatori al momento troviamo il supporto alla risoluzione 4K e ai monitor ultra-wide.

Vi ricordiamo che il Horizon Zero Dawn arriverà su Steam, piattaforma sulla quale è già stata aperta la pagina ufficiale, nel corso della prossima estate e includerà al lancio numerosi pacchetti contenenti armi e costumi oltre all'espansione The Frozen Wilds.