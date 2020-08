Horizon Zero Dawn: la versione PC nella Video Recensione in 4K e 60 fps

Dopo aver riscosso un enorme successo su PlayStation 4, Horizon Zero Dawn: Complete Edition arriva anche su PC seguendo le orme di altre esclusive PlayStation come Detroit Become Human e il più recente Death Stranding.

Nel corso delle ultime ore è stata pubblicata sulle nostre pagine la recensione di Horizon Zero Dawn in versione PC a cura di Francesco Fossetti, il quale ha assegnato al porting un 8,8 segnalando una scarsa presenza di opzioni grafiche che impediscono di avere una certa scalabilità. Se volete scoprire tutto quello che c'è da sapere sul comparto tecnico e sulla qualità di questo porting, allora vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra Video Recensione a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che la versione PC di Horizon Zero Dawn, comprensiva dell'espansione The Frozen Wilds, arriverà su Steam ed Epic Games Store a partire dal prossimo venerdì 7 agosto 2020. Pare inoltre che gli utenti Steam possano già effettuare il preload dell'edizione PC di Horizon Zero Dawn, la quale però riceverà una corposa patch del day one che punta a migliorare la stabilità generale del gioco e a migliorarne la compatibilità con gli ultimi driver pubblicati da Nvidia per i possessori delle sue schede video.