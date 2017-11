Consi chiude definitivamente il nostro viaggio nell’universo di. Questo ricco DLC ci porta all’interno di una regione ancora sconosciuta, popolata da terribili belve meccaniche.

Prima e unica espansione prevista per il gioco di Guerrilla Games, questo add-on ci trascina all’interno di una regione ancora sconosciuta, popolata da belve meccaniche temibili ed indomabili. L’espansione, tuttavia, soffre il peso di una narrativa non certo indimenticabile e di un’attenzione forse troppo accentuata verso dinamiche platform alquanto imperfette. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds.