Horizon Zero Dawn vs Forbidden West: chi ha venduto di più?

Giunto su PS4 e PS5 poco più di un anno fa, Horizon Forbidden West si è rivelato un prodotto di pregevole fattura, degno esponente di una saga che in pochi anni si è imposta come tra le più importanti del panorama PlayStation. La critica lo ha accolto con entusiasmo, ma il pubblico? È riuscito a bissare il successo di Horizon Zero Dawn?

Dai dati di vendita comunicati in via ufficiale da Sony a inizio febbraio (e aggiornati al 31 dicembre 2022) è emerso che Horizon Forbidden West ha venduto meno di cinque milioni di copie. Purtroppo non siamo in grado di fornirvi un numero più preciso, dal momento che è stata la stessa Sony a non comunicarlo: Forbidden West non appare proprio in quel documento e il dato, estremamente vago, è stato dedotto osservando l'ultimo gioco menzionato in classifica, Death Stranding, che ha appunto venduto 5 milioni di copie.

Allo stato attuale, dunque, le vendite di Horizon Forbidden West impallidiscono nei confronti di quelle di Horizon Zero Dawn, che stando a quanto dichiarato dalla compagnia giapponese ha venduto al 31 dicembre 2022 ben 20 milioni di copie. La prima avventura di Aloy ha chiaramente un ingente vantaggio temporale, essendo uscita nel 2017, dunque Forbidden West ha a disposizione ancora molto tempo per assottigliare il gap.

C'è da dire, in ogni caso, che la partenza non è stata promettente: giusto per fare un confronto, God of War Ragnarok, esclusiva lanciata a novembre 2022, ha impiegato appena un mese e mezzo per sfondare quota 11 milioni di copie vendute, quando invece Forbidden West non ha raggiunto neppure i 5 milioni in 10 mesi.