Horizon Zero Dawn vs Zelda Breath of the Wild: qual è il tuo Open World preferito?

Da un lato una IP che ha saputo affiancare le migliori esclusive PlayStation, dall’altro il ritorno trionfale di uno storico franchise Nintendo. Malgrado le differenze fra l’epopea di Aloy e quella di Link si sprechino, ecco un confronto fra i titoli in questione.

I mondi di gioco, tra completismo assistito e libera esplorazione

Usciti entrambi nel 2017, i due giochi presi in esame si distinguono già a partire dall’impostazione che fa da sfondo ai loro mondi aperti, con Horizon Zero Dawn che – seppur a modo suo – sposa la tipica formula del parco giochi a tema (ricco di punti di interesse e attività prontamente segnalati sulla mappa) e Breath of the Wild che invece premia chiunque si perda al suo interno, sperimentando le soluzioni messe a disposizione dagli sviluppatori. Basti pensare alle applicazioni degli strumenti presenti nel gioco quali il Kalamitron, lo Stasys o il Glacyer.

Il gameplay, tra fisicità e fisica

Forte dell’esperienza nel campo degli FPS maturata da Guerrilla Games nel corso degli anni, il combat system in Horizon Zero Dawn brilla più di ogni altra cosa riuscendo ad essere frenetico, profondo e appagante. Un risultato ottenuto grazie anche agli sforzi rivolti al design delle macchine, che si riflette nella possibilità di abbatterle con armi diverse per ogni occasione e senza rinunciare al feedback dei colpi inferti dalla Nora.

Per quanto riguarda Breath of the Wild va invece citata la fisica di gioco e le originali soluzioni di design basate su di essa, oltretutto perfettamente inserite all’interno di uno scenario open world – che ricordiamo essere stato del tutto inedito per la serie – e capaci di stabilire nuovi standard per i giochi usciti negli anni successivi. A tal proposito e non a caso, lo stesso sequel di Horizon Zero Dawn (Horizon Forbidden West) ha ereditato vari elementi dell’esclusiva targata grande N.

In conclusione, nonostante si stia parlando di due giochi che hanno cercato di innovare l’ambito degli open world, stabilire quale sia l’opera più riuscita fra Horizon Zero Dawn e Zelda Breath of the Wild non è così semplice. È indubbio che l’esclusiva Nintendo abbia influenzato maggiormente il medium videoludico, ma i due prodotti presentano a conti fatti una filosofia di fondo differente (avventura cinematografica da un lato e piacere della scoperta dall’altro) che gli permette di attirare e convincere fette di pubblico diverse.