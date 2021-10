Horizon Zero Down è compatibile con Steam Deck, lo conferma Yoshida

Mancano ormai poche settimane al debutto di Steam Deck, la tanto attesa console portatile Valve grazie alla quale si potrà giocare l'intero (o quasi) catalogo. Tra i prodotti di cui è stata confermata la compatibilità troviamo anche Horizon Zero Dawn e ad annunciarlo è stato un personaggio molto amato dalla community PlayStation.

Con un tweet pubblicato sul profilo social ufficiale, a dare la notizia è stato proprio Shuhei Yoshida, Head of PlayStation Indies. Il tweet in questione mostra una foto di Steam Deck mentre sta girando il primo capitolo della serie Guerrilla Games, così da rassicurare tutti i fan intenzionati a giocare o rigiocare il titolo con protagonista Aloy sulla console portatile Valve. Purtroppo non sono state diffuse informazioni in merito alle prestazioni del gioco sulla piccola macchina, ma è probabile che alle risoluzioni più basse non si faccia fatica a raggiungere almeno i 30 fotogrammi al secondo.

In attesa di scoprire maggiori informazioni su come girerà il gioco su Steam Deck, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa Yoshida ha mostrato mentre giocava Horizon Zero Dawn su GPD Win 3, macchina che utilizza anche per divertirsi con Genshin Impact, uno dei suoi titoli preferiti e dei quali ama parlare su Twitter.