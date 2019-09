L'horror Conarium è gratis su Epic Store: il nuovo gioco in regalo sarà dedicato a Batman

Al termine dell'offerta che ha permesso agli utenti PC di scaricare senza alcun costo l'epopea subacquea ABZU e l'avventura in pixel art The End is Nigh, i curatori dell'Epic Games Store regalano Conarium e lanciano degli importanti indizi sul titolo che sarà proposto gratuitamente nel corso della prossima settimana.

Stando infatti all'artwork che campeggia sulla pagina principale dell'Epic Store assieme al banner che ci ricorda di scaricare liberamente l'horror Conarium da qui al 19 settembre, il prossimo titolo che rientrerà nella promozione destinata all'utenza PC del nuovo store digitale di Epic Games sarà dedicato a Batman.

Attraverso l'analisi degli artwork ritratti nell'immagine composita con protagonista il Cavaliere Oscuro, notiamo la presenza di materiale promozionale riguardante la serie di Batman Arkham e l'epopea action platform a tema LEGO. Tra gli scatti si possono inoltre intravedere lo skyline di Gotham City e la livrea di una fiammante Batmobile. Non sappiamo, quindi, se a partire da giovedì 19 settembre potremo scaricare un solo videogioco di Batman o se, come suggerisce la misteriosa immagine osservabile su EGS, avremo l'opportunità di rimpinguare la nostra ludoteca su PC con diversi titoli incentrati sull'Uomo Pipistrello.

Prima che la luce scintillante del bat segnale ci indichi la retta via e sveli quali e quanti videogiochi della serie di Batman potremo scaricare gratuitamente nel corso della prossima settimana, vi consigliamo di riscattare la copia free di Conarium su PC prima che la promozione termini il prossimo 19 settembre.