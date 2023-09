Horror Game Awards, inizia la stagione dei premi! Tutti i vincitori del Golden Bat

Pronta a culminare con la nottata dei The Game Awards 2023, la stagione dei premi videoludici inizia a prendere il via. Tra i primi appuntamenti, gli Horror Game Awards!

L'edizione 2023 della manifestazione organizzata da Feardemic, publisher parte della famiglia di Bloober Team, si è infatti appena conclusa. Prendendo in considerazione i titoli esorditi negli ultimi dodici mesi, l'evento ha assegnato tramite voto popolare i tradizionali Golden Bat, le statuette a forma di pipistrello destinate ai migliori esponenti videoludici del genere horror.

A trionfare, è stato in particolare Resident Evil IV: Remake, affiancato dall'apprezzato Signalis, produzione indipendente ispirata ai classici anni Novanta. Tra i grandi esclusi trova invece posto l'ottimo Dredge, mentre non mancano menzioni per Resident Evil: Village, Scorn e Dead Space Remake. Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo dei vincitori agli Horror Game Awards 2023:

Best Game Design of the Year: Resident Evil 4 Remake

Best Score/ Soundtrack of the Year: Resident Evil 4 Remake

Best Performance of the Year: Nick Apostolides (Resident Evil 4 Remake)

Best VR/AR Horror of the Year: Resident Evil Village

Best Narrative of the Year: Signalis

Best Indie Horror of the Year: Signalis

Best Art Direction of the Year: Scorn

Best Audio Design of the Year: Dead Space Remake

Best Horror Trailer of the Year: Silent Hill 2

Best Multiplayer of the Year: The Outlast Trials

Best Horror Content Creator of the Year: The Sphere Hunter

Horror Game of The Year: Resident Evil 4 Remake

Best Character of the Year: Leon Kennedy (Resident Evil 4 Remake)

Best Character of the Year: Leon Kennedy (Resident Evil 4 Remake)

Lifetime Achievement Award: Mikael Hedberg (Alone in the Dark, Amnesia: Rebirth, SOMA) - Lead Writer

La prossima stagione dell'evento potrà contare tra i candidati diverse produzioni molto attese, dal ritorno di Silent Hill ad Alan Wake II, senza dimenticare il recentemente rinviato Alone in the Dark.