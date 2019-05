L'horror psicologico Dollhouse è disponibile per PlayStation 4 e PC

Soedesco e Creazn Studio hanno svelato il trailer di lancio del gioco horror psico-noir Dollhouse. Il gioco è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Steam in formato digitale, uscirà anche una versione fisica per PlayStation 4.

Nella storia per il Giocatore singolo di Dollhouse, i giocatori devono scavare nella mente della misteriosa detective Marie. Marie soffre di amnesia ed è alle prese con un’indagine terrificante per recuperare i suoi ricordi traumatici. Perseguitata da una strana entità e circondata da inquietanti manichini, rischia la vita cercando di scoprire la verità dietro la morte di sua figlia.

Festa con Delitto online

Oltre alla storia per il Giocatore singolo, Dollhouse offre anche una modalità multigiocatore online con quattordici personaggi giocabili, come l'aspirante attrice Faith e la escort malavitosa Vesper. La modalità multigiocatore supporta da due a otto giocatori, a ciascuno dei quali viene assegnato un diverso obiettivo da uccidere. I giocatori dovranno inseguire la loro preda e raccogliere il maggior numero di ricordi possibile per vincere, il tutto sfuggendo al proprio inseguitore e agli inquietanti manichini che si nascondono nell'ombra.