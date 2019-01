Hot Topic: PlayStation 5 è sempre più vicina? Nuovi rumor su PS5 in un video

I rumor su PlayStation 5 si fanno sempre più insistenti. Secondo le più recenti voci di corridoio alimentate dall'analista Daniel Ahmad, i dev-kit della nuova console di Sony si troverebbero nelle mani di molti sviluppatori interni da un bel po' di tempo, i quali avrebbero già cominciato a lavorare sui giochi di prossima generazione.

Il nostro Francesco Fossetti ne ha quindi approfittato per fare il punto della situazione in un nuovo video Hot Topic. Se questo fosse vero, significherebbe che il colosso giapponese ha già stabilito le specifiche tecniche della nuova console, pertanto non dovrebbe mancare molto tempo affinché i kit di sviluppo arrivino anche alle terze parti. A marzo, inoltre, si svolgerà la Game Developers Conference, un evento durante il quale gli sviluppatori avranno l'opportunità di entrare in diretto contatto con i produttori di hardware. Ci aspettiamo, quindi, che a partire dalla prossima primavera i rumor si facciano sempre più consistenti.

PlayStation 4, dal canto suo, sembra ancora molto lontana dall'imboccare il viale del tramonto. Secondo lo stesso analista, Sony avrebbe in cantiere altre due esclusive per l'attuale generazione, non ancora annunciate. Questi, e altri argomenti, sono al centro dell'Hot Topic a cura del nostro Francesco Fossetti, che potete visionare in cima a questa notizia.