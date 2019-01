Hot Topic: Serie Netflix, le novità su Resident Evil e The Witcher in un video

Nel nuovo Hot Topic, Tommaso "Todd" Montagnoli ci parla dei rumor sul possibile adattamento TV di Resident Evil: secondo alcune voci, Netflix sarebbe già al lavoro sulla serie basata sul survival horror Capcom, mentre dal fronte The Witcher arrivano altre novità...

Per quanto riguarda Resident Evil, si parla di una serie prodotta in collaborazione con Constantin Films, la casa di produzione già responsabile della serie cinematografica con protagonista Milla Jovovich: La serie esplorerà quello che accade all'interno della Umbrella Corporation e il nuovo mondo dopo la fuoriuscita del Virus-T, i lavori sarebbero però ancora nelle primissime fasi e non è certo che il progetto riesca a vedere la luce nel 2019, più probabile un lancio globale nel corso del 2020.

Per quanto riguarda invece The Witcher Netflix, sembra che la serie non sarà "per bambini di cinque anni", queste le parole pronunciate dalla showrunner Lauren S. Hissrich, che farebbero quindi pensare ad un prodotto dedicata ad un pubblico maturo. Le riprese partiranno indicativamente a febbraio, con l'arrivo previsto su Netflix per la fine dell'anno.