Hot Topic: lo sviluppo di Metroid Prime 4 riparte da zero sotto la guida di Retro Studios

Tommaso "Todd" Montagnoli ci parla del rinvio di Metroid Prime 4 nel nuovo Hot Topic: lo sviluppo del gioco è ripartito da zero con il supporto di Retro Studios, team autore della trilogia originale uscita su GameCube e Wii tra il 2002 e il 2007.

Decidendo con coraggio di non nascondere i problemi riscontrati nella fase di sviluppo iniziale di questo progetto, Nintendo si è dimostrata sensibile alle richieste degli appassionati, aprendo con essi un canale di comunicazione che gli ha permesso di smarcarsi dalle inevitabili critiche legate al ritardo che, inevitabilmente, si verrà a creare a causa della riprogettazione di Metroid Prime 4.

La scelta di cancellare quanto fatto in precedenza per ripartire completamente da zero, d'altra parte, ha evidenziato la confusione della casa di Kyoto e degli sviluppatori della precedente build. Nonostante le buone intenzioni di Nintendo e la pubblica assunzione di responsabilità, quindi, non è un caso se la notizia ha scatenato un vero e proprio polverone mediatico che si è riverberato velocemente sui forum di settore, con commenti caustici di chi non perdona alla grande N questo "contrattempo".

Ripercorriamo all'ora l'intera vicenda assieme al Todd per fare un po' di chiarezza e capire cosa ci riserverà il futuro, unendoci idealmente a tutti i fan di Samus Aran su Nintendo Switch nella speranza che lo sviluppo del "nuovo" Metroid Prime 4, d'ora in avanti, proceda spedito e non subisca un ulteriore ritardo.