Hot Topic Video: l'ascesa di Epic Games Store e la fine di Steam?

L'esclusiva temporale di Metro Exodus su Epic Games Store rappresenta un duro colpo per il negozio digitale di Valve: il titolo di Deep Silver e 4A Games, nonostante fosse disponibile in prevendita su Steam da mesi, a pochi giorni dal debutto ha fatto i bagagli per dirigersi verso lo store dei papà di Fortnite

L'esclusività avrà una durata di un anno esatto e gli utenti PC che hanno già pre-acquistato il gioco sulla piattaforma di Gabe Newell potranno tranquillamente giocarlo lì, senza la necessità di passare per l'Epic Games Store. Valve, dal canto suo, ha espresso tutto il suo rammarico per la scelta, definita ingiusta nei confronti della community dei videogiocatori. THQ Nordic, società alla quale fa capo Deep Silver, publisher di Metro Exodus, ha invece dichiarato di non aver avuto nulla a che fare con la decisione.

L'accaduto ci ha spinti ad interrogarci sul futuro di Steam, che sembra essere stato messo in discussione da una concorrenza decisamente agguerrita. Epic Games, che è riuscita a strappare da Steam anche The Division 2, sta ridefinendo il concetto di esclusività in ambito PC. Il nostro Francesco Fossetti ha fatto il punto della situazione in un nuovo appuntamento della serie Hot Topic, che potete visionare in cima a questa notizia.