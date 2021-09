Hot Wheels Unleashed: l'adrenalinico trailer di lancio è accompagnato dai Metallica

Abbandonando momentaneamente il percorso sim-cade che ha contraddistinto la sua produzione più recente, Milestone accoglie a braccia spalancate il genere puramente arcade con Hot Wheels Unleashed.

A pochi passi dal lancio globale del titolo, la casa di sviluppo nostrana ha pubblicato il trailer di lancio dedicato al suo adrenalinico racing game dedicato alle macchinine Mattel. Per suonare ulteriormente la carica in favore dei giocatori che si metteranno al volante delle auto in miniatura, Milestone ha ben deciso di proporre "Fuel", celebre brano della band thrash metal dei Metallica, a fare da energico accompagnamento del trailer.

"Dimostra le tue abilità correndo in gare pazzesche e preparati al puro divertimento! Sgomma, ricarica il boost e lanciati in spettacolari giri della morte: ma attento, se sarai troppo lento la gravità farà il suo lavoro. Più grande è la sfida, maggiore è la gloria. Gareggia fianco a fianco ai tuoi amici in modalità schermo condiviso per 2 giocatori o affronta fino a 12 sfidanti online".

Hot Wheels Unleashed è disponibile da oggi in Early Access per chi ha effettuato il pre-order, e dal 30 settembre per tutti su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Per tutti gli approfondimenti sul nuovo gioco di Milestone vi rimandiamo alla nostra Recensione di Hot Wheels Unleashed.