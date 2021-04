Hot Wheel Unleshes: Milestone svela il primo spettacolare video gameplay

Esattamente come promesso pochi giorni fa dalla casa di sviluppo milanese, ecco che Milestone ha svelato il primo video gameplay ufficiale di Hot Wheel Unleshes, il nuovo racing arcade interamente dedicato alle celebri macchinine giocattolo di Mattel.

Sviluppato in Unreal Engine, Hot Wheel Unleshes promette di regalare ai giocatori un'esperienza frenetica, immediata e al contempo profonda. A giudicare da quanto possiamo ammirare in cima alla notizia, sembra che il gioco abbia tutte le carte in regola per mantenere le sue promesse, forte di un comparto grafico e un sistema di illuminazione piuttosto convincenti, insieme ad un gameplay particolarmente vivace e reattivo con cui le celebri macchinine potranno sfidarsi sino all'ultima derapata. Confermate per il momento alcune classiche meccaniche del genere, tra cui l'utilizzo del turbo, le scorciatoie, e i salti pirotecnici con cui catapultarci da una parte all'altra della pista su cui staremo gareggiando. Come costantemente sottolineato nel corso del filmato, il titolo si trova attualmente in fase di pre-alpha, e dunque è lecito aspettarsi ulteriori miglioramenti nel corso dei prossimi mesi.

Hot Wheel Unleshes proporrà un ricco comparto contenutistico sia per gli amanti del single player che del multiplayer, e offrirà un editor completo per personalizzare e condividere i tracciati con tutta la community. Ricordiamo che il titolo è atteso al lancio il 30 settembre di quest'anno su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Dopo aver diffuso il primo set di immagini in-game del titolo, Milestone ha dunque mostrato finalmente in azione il suo nuovo titolo automobilistico: cosa ve ne pare di questo filmato di gameplay?