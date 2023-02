Hot Wheels Rift Rally: le macchinine sfrecciano in Realtà Aumentata su PlayStation e iOS

Nel giorno dell'ingresso di Hot Wheels Unleashed nel catalogo di Xbox Game Pass con i nuovi giochi di febbraio, Velan Studios e Mattel presentano ufficialmente Hot Wheels Rift Rally, un'esperienza arcade racing in Realtà Aumentata in arrivo a marzo su PlayStation e iOS.

Similarmente a quanto offerto dagli stessi studi Velan con l'apprezzato toys to life Mario Kart Home Circuit, il nuovo videogioco della serie di Hot Wheels mette gli utenti al volante di auto radiocomandate per farli gareggiare in circuiti che sfruttano la Realtà Aumentata per trasformare salotti e camerette in spettacolari arene dalle ambientazioni più disparate.

L'auto RC Chameleon, grazie alla Realtà Aumentata, può trasformarsi digitalmente in più di 140 varianti di veicoli, ivi comprese le iconiche macchinine Hot Wheels della serie Rift Rally e le leggendarie Twin Mill, Bone Shaker, Mach Speeder e Gotta Go.

La Campagna principale offre ai giocatori l'opportunità di creare ed esplorare la propria pista virtuale per competere in una serie di tornei. Nella modalità Acrobatica, invece, i giocatori possono sfrecciare liberamente per la mappa per concatenare derapate, impennate e burnout, guadagnando ricompense in funzione del punteggio raggiunto.

Il lancio di Hot Wheels Rift Rally è previsto per il 14 marzo su PS4, PlayStation 5 e sistemi mobile iOS. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo dopo aver dato un'occhiata alle immagini e al video che trovate in cima e in calce alla notizia.