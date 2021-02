Hot Wheels: teaser per un nuovo gioco, annuncio previsto il 25 febbraio

Dai portali social di Hot Wheels rimbalza la notizia dell'apertura di un sito teaser con il conto alla rovescia per un un annuncio che avverrà nella giornata di giovedì 25 aprile. Le celebri automobiline Mattel sono pronte a tornare sui nostri schermi dopo la collaborazione con Forza Horizon, anche se non sappiamo ancora esattamente in che forma.

Nel messaggio condiviso su Twitter, i gestori del portale ufficiale della serie di Hot Wheels invitano gli amanti delle macchine Mattel ad attendersi l'arrivo di importanti notizie a tema videoludico. Il countdown del sito teaser si concluderà ufficialmente alle ore 17:40 di giovedì 25 febbraio.



Non sappiamo purtroppo nulla su questo progetto, se non che probabilmente sarà un gioco multipiattaforma dal momento che il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook di Hot Wheels include riferimenti a PlayStation, Xbox e Nintendo, parlando di "una grande notizia in arrivo" che verrà condivisa molto presto.

Al momento, sui social di Hot Wheels non vengono forniti altri indizi sulla natura di questo annuncio: non sappiamo, perciò, se coinciderà con la presentazione di un nuovo videogioco o se riguarderà magari l'inizio di una collaborazione come quella che ha portato Playground Games a sviluppare espansioni a tema Hot Wheels per la serie Forza Horizon.