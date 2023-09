Hot Wheels Unleashed 2 è davvero 'Turbocharged' nei piani post-lancio di Milestone

Dopo averci portati alla scoperta del gameplay di Hot Wheels Unleashed 2, Milestone e Mattel presentano i contenuti che andranno ad arricchire l'esperienza di gioco del nuovo arcade racing grazie al supporto post-lancio promesso dalla casa di sviluppo italiana.

La software house nostrana e il leader nel settore dei giocattoli confermano l'arrivo di oltre 45 veicoli e altri tracciati nella fase post-lancio di Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, un piano che prevede anche altri contenuti inediti per rendere ancora più stratificata l'esperienza ludica e contenutistica del videogioco di corse arcade.

Parallele e complementari a queste novità ci saranno poi i bonus previsti per gli acquirenti delle edizioni Deluxe e Legendary, entrambe disponibili in pre-load. Le due edizioni speciali di Hot Wheels Unleashed danno accesso ai due Season Pass che sbloccano una serie di DLC premium e a quattro Expansion Pack, ciascuno dei quali garantirà lo sblocco di un ambiente aggiuntivo, di quattro macchinine e di un set per la personalizzazione del proprio profilo giocatore. A prescindere dalla versione acquistata, tutti i giocatori potranno riscattare periodicamente dei DLC gratuiti.

La commercializzazione di Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged è attesa per il 19 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per saperne di più sull'ultima fatica racing ormai prossima ad essere sfornata dalle esperte fucine digitali di Milestone, vi invitiamo a restare sulle nostre pagine per leggere l'anteprima di Hot Wheels Unleashed 2.