Hot Wheels Unleashed 2 incontra Fast & Furious: l'adrenalinico crossover ha una data

Manca ancora un po' all'uscita di Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged sul mercato, ma intanto Milestone si sta già impegnando per rendere sempre più interessante il suo nuovo racing game di stampo arcade annunciando le prime collaborazioni di peso.

A partire dal giorno di lancio, fissato al 19 ottobre 2023 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, sarà subito disponibile un crossover tra Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged e Fast & Furious, nello specifico attraverso l'inclusione di un'automobile piuttosto simbolica per tutti i fan del celebre franchise cinematografico: la Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, guidata nei vari film della serie dal protagonista Dominic Toretto interpretato da Vin Diesel.

Il bolide di Toretto non sarà tuttavia l'unico previsto in arrivo all'interno del nuovo gioco: Milestone fa sapere che altre auto sempre basate sul brand di Fast & Furious sono previste per l'inclusione nel prossimo Hot Wheels Unleashed sotto forma di contenuto DLC post-lancio, sebbene per adesso gli sviluppatori non abbiano comunicato maggiori dettagli su cos'altro verrà effettivamente aggiunto nel periodo successivo all'esordio sul mercato ed in quali date.

Nel frattempo non perdetevi il nostro provato di Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, nel quale riportiamo le nostre prime sensazioni sulle potenzialità di questo seguito.