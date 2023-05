Hot Wheels Unleashed 2 presto realtà? Pioggia di dettagli da un noto insider

Sembra che Milestone sia in procinto di annunciare il seguito di Hot Wheels Unleashed, il suo apprezzato Racing Game di stampo arcade pubblicato nel 2021 e capace di ottenere buoni riscontri di critica e pubblico. A dirlo è l'insider billbil-kun, che ha rivelato diversi dettagli sul gioco.

Hot Wheels Unleashed 2 Torbucharged, questo il nome completo del progetto, è attivamente in sviluppo e, secondo il noto leaker, "verrà pubblicato presto", mostrando poi l'immagine di una Hot Wheel giocattolo con sopra il logo del nuovo gioco. Il gioco dovrebbe essere pubblicato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, tuttavia billbil-kun spiega di non avere informazioni certe sulla possibile uscita del gioco anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come accaduto con il primo episodio.

Al contrario, l'insider rivela già che, oltre all'edizione Standard, il nuovo Hot Wheels Unleashed verrà distribuito anche in Deluxe e Legendary Edition, di cui fornisce tutti i dettagli in merito ai rispettivi contenuti:

Deluxe Edition

Gioco base

Season Pass 1

DLC Twin Mill, AR All-Star, Speed and Style, Honda Modern Classic

Bonus prenotazione Rust and Fast e Unstoppable

Legendary Edition

Gioco Base

Season Pass 1

Season Pass 2

DLC Twin Mill, AR All-Star, Speed and Style, Honda Modern Classic, Highway 35 WR, Monster Trucks, Old but Gold, Mercedes Benz

Bonus prenotazione Rust and Fast, Unstoppable, Speed Kings, Just a Scratch

Sebbene per adesso si rimanga nell'ambito delle ipotesi, non è a questo punto da escludere che l'annuncio ufficiale di Hot Wheels Unleashed 2 possa avvenire da un momento all'altro. E del resto, considerato che Hot Wheels Unleashed ha venduto 2 milioni di copie, non sarebbe una sorpresa se Milestone decidesse per l'appunto di dare vita ad una serie vera e propria. La nostra recensione di Hot Wheels Unleashed intanto vi illustra quali furono gli aspetti migliori, e quelli meno riusciti, del primo titolo.