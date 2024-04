Hot Wheels Unleashed 2 per PS5: corri ad acquistarlo, c'è il super sconto!

Hot Wheels Unleashed 2 - Day One Edition contiene una grande novità: puoi metterti alla guida di moto e ATV, ognuno con caratteristiche uniche per affrontare ogni pista in modo ancora più strategico! Acquistalo ora con il 58%, pagando quindi solo 21,17 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Tanti i tracciati disponibili: dal giardino di una casa in periferia o un campo da mini-golf in un villaggio del Far West, le tue piste godranno sempre di una vista spettacolare. Potrai mettere in pratica nuove folli abilità!

In aggiunta a Sgommate e Boost, adesso puoi esibirti in assurdi Scatti Laterali e Salti singoli e doppi. Manda fuori pista i tuoi avversari o evita le barriere.

HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged regala tantissime emozioni e ta nte nuove modalità di gioco qualunque sia la tua idea di divertimento, online e offline.

La nuova modalità Campagna ti porta nel cuore di un’avventura tutta nuova e originale. La città è sotto attacco e solo tu puoi salvarla dalle creature che l’hanno assediata! Preparati quindi ad essere non solo il vincitore, ma anche un vero eroe!

Ma non finisce qui: crea la pista dei tuoi sogni con il Track Editor o usa direttamente i migliori progetti realizzati dalla community!

