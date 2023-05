Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged annunciato: il trailer svela il sequel!

A sorpresa, trovano conferma i rumor su Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, sequel dell'avventura a quattro ruote nata da una collaborazione tra il team di Milestone e la statunitense MATTEL.

Il team di sviluppo italiano ha infatti pubblicato il trailer di annuncio del nuovo racing game di stampo arcade. All'interno del titolo troveranno posto oltre 130 veicoli: accanto alle quattro ruote, questa volta vi sarà spazio anche per moto e ATV. Le categorie di veicoli Stock, Powered e Ultimate differenzieranno le prestazioni, con gli aspiranti piloti che potranno sfruttare specifici punti abilità per creare il mezzo dei propri sogni.



All'interno di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged troveranno spazio cinque ambientazioni, con terreni di gara differenti, in grado di influenzare le performance dei veicoli. Le Hot Wheels potranno inoltre interagire con alcuni degli oggetti a schermo, mentre al mix di gameplay si aggiungono per l'occasione schivate e salti. L'IP di Milestone torna a proporre lo split-screen, oltre a funzioni online con supporto al cross-play, mentre si conferma anche l'inclusione di una versione potenziata dell'editor di circuiti. Per un primo assaggio del titolo, vi lasciamo alla visione del trailer di annuncio del nuovo titolo Milestone: lo trovate in apertura a questa news!

Mentre Hot Wheels Unleashed supera le due milioni di copie vendute, arriva già la conferma della data di uscita del sequel. Gli appassionati potranno salire a bordo di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged a partire dal prossimo 19 ottobre 2023, con esordio atteso su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam ed Epic Games Store).