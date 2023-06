Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged: il racing Milestone sfreccia nel video gameplay

Sulle ali dell'entusiasmo per il grande successo di Hot Wheels Unleashed, i ragazzi di Milestone aprono una finestra sul sequel del frizzante arcade racer mostrando in video il gameplay di Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged.

La partnership rinsaldata tra gli sviluppatori italiani e le fucine creative di Mattel darà modo a tutti i patiti della serie di infiammare le piste di Hot Wheels Unleashed 2 con oltre 130 veicoli dalle quattroruote agli ATV e alle moto, ciascuno suddiviso per categoria e prestazioni.

La nuova esperienza interattiva di Milestone vanterà cinque ambientazioni e un'infinità di circuiti dove poter cimentarsi nelle sfide delle modalità principali e delle attività multiplayer, sia in rete che a schermo condiviso.

Non meno interessante è poi l'impegno profuso dalla software house italiana per potenziare il già ottimo editor di Hot Wheels Unleashed, con l'introduzione di ulteriori elementi per plasmare i circuiti dei propri sogni e condividerli online con l'apposito strumento integrato nell'editor di tracciati.

La commercializzazione di Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged è prevista per il 19 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per saperne di più sull'ultimo arcade racer di Milestone, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra anteprima di Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged.