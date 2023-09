Hot Wheels Unleashed 2 in video: alla scoperta delle novità di gameplay

Dopo aver svelato il crossover tra Hot Wheels Unleashed 2 e Fast & Furious, i ragazzi di Milestone confezionano un video gameplay che mostra le nuove modalità ideate dall'esperta software house italiana.

Il filmato datoci in pasto dalla casa di sviluppo nostrana ci immerge nelle atmosfere del prossimo capitolo della serie arcade racing di Hot Wheels Unleashed per darci modo di familiarizzare con le novità di gameplay previste dal Turbocharged.

Il prossimo capitolo della serie proporrà delle modalità di gioco inedite come Eliminazione, Gara a Tappe, Gara di Scontri, Sfida di Derapate e Caccia all'Ingranaggio, ciascuna studiata per esaltare le caratteristiche di ciascuna tipologia di 'macchinine' sbloccabili nel corso della carriera virtuale del proprio alter-ego.

Il perno dell'esperienza di gioco singleplayer di Hot Wheels Unleashed 2 sarà però rappresentato dalla Campagna, con attività cittadine da completare insieme a Robert e Darla per mettere in salvo le creature liberate per errore dal Professor Tanabe. Ampio spazio verrà poi dato agli Editor Creativi che il team Milestone metterà a disposizione di tutti coloro che vorranno realizzare le piste dei propri sogni e dare forma agli adesivi più originali, per poi condividerli con il resto della community.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged è previsto al lancio per il 19 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se invece volete saperne di più sui contenuti inediti del nuovo racing di Milestone, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra anteprima di Hot Wheels Unleashed 2.