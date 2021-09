Hot Wheels Unleashed: le auto tascabili di Milestone non convincono del tutto

Milestone si è allontanata dai consueti percorsi simulativi per proporre Hot Wheels Unleashed, un adrenalinico gioco di corse arcade che celebra le popolari macchinine del marchio Mattel. Le qualità della produzione sono numerose, ma non mancano alcuni aspetti controversi...

Hot Wheels Unleashed ha innanzitutto il pregio di rappresentare i piccoli bolidi per quello che sono, ossia dei giocattoli piuttosto che delle vere auto da corsa. La fedeltà di questo approccio si palesa non appena si posano gli occhi sulle auto, delle vere e proprie digitalizzazioni dei modellini reali e dei materiali che li compongono. Plastica opaca, metallo satinato e acciaio brillantinato... il colpo d'occhio di Hot Wheels Unleashed è sbalorditivo (noi lo abbiamo provato su PlayStation 5). Anche il gameplay ci ha convinto: semplice, immediato, divertente e sufficientemente adrenalinico, è inoltre valorizzato da uno dei migliori editor di circuiti visti negli ultimi anni.

Purtroppo, il lavoro di Milestone non riesce a raggiungere l'eccellenza a causa di alcune evidenti pecche. Il sistema dei menu è macchinoso e controintuitivo, mentre la gestione delle lootbox è tutto fuorché bilanciata. Ne parliamo in maniera più approfondita nella Video Recensione allegata in cima a questa notizia e nella recensione di Hot Wheels Unleashed. Il gioco esce il 30 settembre su PS5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.