Hot Wheels Unleashed: College Campus, svelata la nuova pista

Milestone e Mattel hanno pubblicato un nuovo trailer di Hot Wheels Unleashed per svelare il circuito College Campus e le meccaniche di gameplay che regolano questa pista ambientata come si intuisce dal nome in un college americano.

Modellata sui classici college USA che abbiamo imparato bene a conoscere in centinaia di film e telefilm nel corso degli anni, College Campus è una ambientazione divisa in tre diverse zone (la libreria, la classe e il laboratorio di chimica) collegate tra loro, fattore che rende il circuito ancora più complesso e ricco di ostacoli, garantendo una buona sfida anche ai giocatori più esperti.

Il trailer svela inoltre sette nuovi automobili Hot Wheels presenti nel gioco: Street Wiener, Total Disposal, Power Rocket, Skull Crusher, Tanknator, Winning Formula e Exotique, le quali fanno parte di un garage composto da oltre sessanta veicoli.

Hot Wheels Unleashed è sviluppato dal team italiano Milestone su licenza Mattel e sarà disponibile dal 30 settembre su PS5, Xbox Series X/S, PS4 e PS4 PRO, Xbox One e Xbox One X, PC Steam e Nintendo Switch. Recentemente abbiamo avuto modo di parlare con il team di sviluppo, se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo al nostro Every Talk con Milestone su Hot Wheels Unleashed.