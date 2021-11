Hot Wheels Unleashed: come sbloccare gratis la Cadillac Seville by Gucci

Milestone e Mattel hanno annunciato con uno spettacolare trailer una particolare collaborazione che riguarda Hot Wheels Unleashed, il racing game arcade che permette ai giocatori di prendere il controllo delle popolari macchinine giocattolo. Nel titolo tutto italiano è infatti approdata una Cadillac firmata Gucci, la quale può essere subito vostra.

Tutti i possessori di Hot Wheels Unleashed possono infatti mettere le mani sul veicolo senza costi aggiuntivi e senza dover affrontare sfide o missioni a tempo all'interno del gioco. Per sbloccare la replica in scala 1:64 della leggendaria Cadillac Seville by Gucci, gli utenti non devono fare altro che avviare il gioco su una qualsiasi piattaforma supportata: una volta nei menu, i giocatori troveranno la nuova e fiammante auto nella loro collezione. Al momento non è chiaro se vi siano limiti temporali per l'offerta, quindi se siete interessati ad accaparrarvi questo bolide esclusivo vi suggeriamo di aggiornare il gioco all'ultima versione e di avviarlo una volta il più presto possibile, così da ottenere l'auto e poterla poi utilizzare in futuro.

Per chi non lo sapesse Hot Wheels Unleashed è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite Steam ed Epic Games Store). Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Hot Wheels Unleashed.

Sapevate che Hot Wheels Unleashed è uno degli ultimi giochi che supportano il DLSS di Nvidia su PC?