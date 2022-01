Hot Wheels Unleashed Design Battle: al via il contest per aspiranti creativi

Mattel e Milestone annunciano Hot Wheels Unleashed Design Battle, un nuovo contest che permetterà ai creativi di dare vita a livree personalizzate per le automobiline Hot Wheels, il vincitore vedrà la sua creazione trasformata in un vero e proprio giocattoli.

Da oggi e fino al 14 febbraio 2022 il contest permette agli aspiranti creativi di mettere in mostra il proprio talento, i designer dovranno progettare una nuova livrea per la Hot Wheels Rodger Dodger utilizzando l'editor in-game, l'autore dell'opera ritenuta migliore dalla giuria avrà il privilegio di vedere il proprio lavoro diventare una vera Hot Wheels in scala 1:64, disponibile nei negozi da dicembre 2022.

In giuria troviamo Ted Wu (Vice President & Global Head of Vehicle Design, Mattel), Bryan Benedict (Director of Product Design, Mattel), Dmitriy Shakhmatov (Manager of Product Design, Mattel) e Jerry Thienprasiddhi (Principal Graphic Designer, Mattel), da anni impegnati sul brand Hot Wheels. Per ispirare la creatività della community, Van Orton Design e Oskunk hanno realizzato i loro veicoli Rodger Dodger. Trovate il regolamento del contest e le FAQ a questo indirizzo.

Hot Wheels Unleashed ha venduto oltre un milione di copie dal lancio avvenuto a settembre 2021, un buon successo per Milestone, team milanese specializzato in racing game su licenza e che ha dimostrato ulteriormente il suo valore con questo ottimo risultato.