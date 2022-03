Hot Wheels Unleashed Design Battle: alla scoperta della macchinina vincitrice del contest

Si chiude ufficialmente il Design contest di Hot Wheels Unleashed lanciato da Milestone per celebrare la creatività degli appassionati dell'arcade racer legato dall'iconica serie di giocattoli Mattel. Il vincitore del concorso, il design 'Digigold' di Reds, sarà in vendita come modellino a partire da dicembre 2022.

Il concorso si è svolto tra il 14 gennaio e 14 febbraio 2022 e ha visto la partecipazione di tantissimi fan, con oltre 10.000 livree personalizzate per la macchinina Hot Wheels Rodger Dodger. Il modello selezionato sarà perciò disponibile all'acquisto in tutto il mondo entro la fine dell'anno.

A decretare la vittoria di Reds e del suo design caratterizzato da una colorazione bianca con dettagli in oro è stata la giuria speciale di Mattel composta da Ted Wu (Vice President and Global Head of Vehicle Design), Bryan Benedict (Director of Product Design), Dmitriy Shakhmatov (Manager of Product Design) e Jerry Thienprasiddhi (Principal Graphic Designer).

L'evento viene celebrato da Mattel e Milestone con un video che mostra nel dettaglio la livrea 'Digigold' della Rodger Dodger di Reds vincitrice del concorso. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Hot Wheels Unleashed.