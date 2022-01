Hot Wheels Unleashed, l'espansione Monster Trucks ha una data: video sulle nuove piste

Di ritorno dal contest Design Battle di Hot Wheels Unleashed, Milestone riguadagnano la dimensione arcade racing di Mattel per annunciare la data di lancio e i contenuti dell'espansione Monster Trucks.

La software house italiana accompagna la presentazione del prossimo contenuto aggiuntivo di Hot Wheels Unleashed con un filmato che svela le ambientazioni inedite che ospiteranno le piste del nuovo DLC.

In Monster Trucks, le gare assumeranno una dimensione "XL" con cinque veicoli inediti, un modulo Trck Builder a tema e numerose personalizzazioni per il Basement e il profilo giocatore. Il piatto forte del DLC sarà perà rappresentato dallo Stop Motion Studio, uno studio di shooting con quattro diorami che ricreeranno degli scenari naturali sui quali poter costruire le piste dei propri sogni. Lo Stop Motion Studio proporrà infatti i diorami della Giungla, della Cava, del Deserto e della Montagna Ghiacciata.

Il lancio di Monster Trucks è previsto per il 21 aprile 2022 come parte del Pass Hot Wheels Vol.2 o acquistabile separatamente su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Prima di lasciarvi al video sui diorami del prossimo pacchetto contenutistico confezionato da Milestone, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Hot Wheels Unleashed.