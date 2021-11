Hot Wheels Unleashed e Jurassic World Evolution 2 risplendono con il DLSS

Con l'ultimo aggiornamento dei driver NVIDIA GeForce, tutti i possessori di una scheda grafica GeForce RTX Serie 20 o 30 ottengono il supporto al DLSS in Hot Wheels Unleashed e Jurassic World Evolution 2.

Grazie al DLSS basato sulla tecnologia di upscaling in Deep Learning di NVIDIA, l'arcade racing di Milestone sulle macchinine Mattel (gli sviluppatori italiani di RIDE 4) e il "gestionale giurassico" di Frontier Developments (gli autori di Elite Dangerous) ricevono un importante boost nelle prestazioni su sistemi PC equipaggiati con una GPU della casa verde.

L'introduzione del DLSS in Hot Wheels Unleashed consente infatti di migliorare le prestazioni del gioco fino al 50%, se eseguito in risoluzione 4K su PC con GPU NVIDIA GeForce RTX. Anche nel caso di Jurassic World Evolution si registrano aumenti significativi nelle performance, in questo caso con miglioramenti fino al 60% del framerate e delle prestazioni a parità di setting grafici.

Per dare modo agli appassionati di comprendere la reale entità dei benefici offerti dall'architettura delle schede grafiche GeForce RTX e dalla tecnologia di upscaling "intelligente" di NVIDIA DLSS, l'azienda americana ha realizzato una video comparativa tra le versioni con o senza DLSS di Hot Wheels Unleashed.