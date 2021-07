Hot Wheels Unleashed: le meraviglie del Track Editor nei video di Milestone

Dalle colonne di IGN.com, gli sviluppatori italiani di Milestone illustrano gli strumenti creativi integrati nel poliedrico Track Editor di Hot Wheels Unleashed e ne mostrano le potenzialità con due video ricchi di scene di gameplay.

Il racing arcade sviluppato da Milestone in collaborazione con Mattel darà modo agli appassionati di guidare le auto come se stessero davvero cimentandosi con le macchinine di Hot Wheels: per raggiungere questo risultato, gli autori italiani hanno implementato nel gioco un motore fisico quantomai evoluto e abbracciato appieno la filosofia della serie che prevede, ovviamente, la massima personalizzazione dell'esperienza.

L'approccio adottato da Milestone andrà così a riverberarsi sulla ricchezza degli strumenti del Track Editor, un modulo che proporrà tantissime opzioni per customizzare il proprio tracciato dei sogni e condividere i frutti del proprio lavoro con il resto della community. Ogni pista digitale vanterà quindi diversi livelli di personalizzazione, a partire dall'immancabile scelta delle sezioni da utilizzare per assemblare il proprio tracciato.

A questo punto non ci resta che lasciarvi ai video dell'editor di piste, non prima però di ricordarvi che l''uscita di Hot Wheels Unleashed è prevista per il 30 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sui bolidi fiammeggianti di Hot Wheels Unleashed.