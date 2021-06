Hot Wheels Unleashed: Milestone mette il turbo e va a manetta

In vista del lancio fissato per il prossimo 30 settembre su PC, PS5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, abbiamo avuto l'opportunità di provare su Steam una build preliminare di Hot Wheels Unleashed, nuovo e frenetico racing game frutto della collaborazione tra lo studio di sviluppo italiano Milestone e Mattel.

L'anteprima si è rivelata abbastanza limitata dal punto di vista dei contenuti, con un'unica modalità a disposizione (la classicissima "gara veloce", in singolo o tramite split-screen), ma al contempo estremamente rifinita sul versante tecnico e funzionale. Durante la nostra prova abbiamo potuto saggiare un gameplay immediato e senza troppi fronzoli, puramente arcade, ma non così facile da padroneggiare come si potrebbe immaginare. Hot Wheels Unleashed richiede impegno e una notevole precisione nell'inserimento di curva tramite derapata, la quale necessita di essere controllata attivamente dall'inizio alla fine.

I circuiti testati, ben nove, ci sono sembrati molto vari e funzionali, oltre che belli da vedere e da percorrere. Hot Wheels Unleashed ci è quindi sembrato un prodotto equilibrato e dalle indubbie potenzialità, ma per valutare la progressione dovremo necessariamente attendere i prossimi mesi. Nel frattempo, scoprite cosa ne pensiamo nel dettaglio guardando la Video Anteprima in apertura di notizia e leggendo il resoconto della nostra prova di Hot Wheels Unleashed.