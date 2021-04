Hot Wheels Unleashed: Milestone parla del nuovo racing game

Hot Wheels Unleashed ha attirato le attenzioni dei giocatori sin dal suo annuncio avvenuto lo scorso 25 febbraio. Il nuovo racing game dedicato alle iconiche macchinine giocattolo si prospetta spettacolare e con grandi ritmi. Per questo Everyeye ha scambiato quattro chiacchiere con Milestone, il team italiano dietro lo sviluppo.

Il nostro Francesco Fossetti ha intervistato Andrea Loiudice, che riveste il ruolo di marketing and digital sales director presso Milestone, che ci ha raccontato alcuni interessanti retroscena sullo sviluppo del nuovo titolo dedicato alle Hot Wheels, dalla genesi della produzione fino ai dettagli più profondi sull'andamento dello sviluppo, oltre a tutti i procedimenti che hanno portato all'approvazione del progetto e l'inizio del lavori. Per il team dietro il racing game, infatti, l'obiettivo è non realizzare il classico Tie-In che si poggia solo sul nome che porta, ma vogliono elevarlo a qualcosa di più grande, portando le Hot Wheels in un mondo che possa essere molto accattivante non solo per i giovanissimi, ma anche per gli adulti.

L'intervista con tanto di video allegati al suo interno la potete trovare sul canale Youtube Everyeye On Demand, che vi invitiamo a seguire in modo da restare così aggiornati su tutte le ultime novità relative al mondo del gaming e non solo. Ricordiamo che Hot Wheels Unleashed arriverà il 30 settembre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Switch. Per ulteriori approfondimenti potete leggere la nostra anteprima di Hot Wheels Unleashed.